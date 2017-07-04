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Роберто Манчини: мы сыграли довольно неплохо, но главное - не результат, а сам уровень

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над венской "Аустрией" (2:1) в товарищеском матче.

"Мы сегодня сыграли довольно неплохо, но главное - не результат, а сам уровень. Сегодня я увидел задатки качественной игры. Наметился определённый прогресс по сравнению с первыми матчами. Через несколько недель придём к оптимальным кондициям.

Паредес? Он никогда не играл под нападающим, поэтому на "своей" позиции опорника чувствует себя лучше всего.

Что касается моего решения поставить Жулиано нападающим, это эксперимент", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 22:27
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
У Жулиано нет удара. Только если на "технику".
Регистрация: 24.09.2013
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