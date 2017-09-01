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Юрий Семин: все игроки "Локомотива" должны собраться в Москве 7-8-го числа

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что находящиеся сейчас в расположении своих национальных команд, присоединятся к клубу 7-8 сентября.

"Все должны собраться в Москве 7-го или максимум 8-го числа. Недельный сбор перед этим необходим, чтобы кондиции игроков были примерно равные.

Идея такая: работа на сборе включает больше индивидуального характера как в плане нагрузок, так и в плане тактики и техники. Привлекли двух игроков из "Казанки" - Галанина и Куликова, решили не брать большую группу, потому что у них предстоят игры.

У нас есть две группы игроков: те, кто сыграл очень много матчей, физическая нагрузка на них была высока, что показало обследование, и те, кто сыграл меньше игр и больше нуждается в тренировках. Нагрузки получаются у всех разные, и наша задача подвести всех под общий знаменатель, посмотреть нового игрока Эдера, провести одну встречу и продолжить работу после присоединения сборников", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 17:22
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