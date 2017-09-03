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Представитель Абрамовича прокомментировал информацию о продаже ЦСКА сыну бизнесмена

Представитель владельца "Челси" Романа Абрамовича Джон Манн прокомментировал информацию о возможной покупке ЦСКА сыном бизнесмена Аркадием Абрамовичем.

Манн сообщил, что не владеет информацией по этой теме, так как не представляет интересы Аркадия, и посоветовал обратиться к самому сыну миллиардера и действующему владельцу московского клуба Евгению Гинеру.

Ранее сообщалось, что Гинер собирается продать команду из-за финансовых трудностей.

"Р-Спорт"
Теги: ЦСКА Абрамович
Сегодня, 01:01
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