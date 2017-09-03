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Виктор Файзулин: как проходит восстановление? Лечусь

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин отметил, что продолжает восстановление от травмы. Последний матч в сентябре 2015 года.

– Как проходит ваше восстановление?

– Лечусь.

ФК "Зенит"
Теги: Файзулин Зенит
Сегодня, 10:42
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(1)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Пиздёжь. Файзуллина давно нет в живых.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 11:13) #
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online

Цитата: Морская свинка
ёпт отчего он лечиться?

от алкоголизма smile
Регистрация: 26.03.2009
№3 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 11:12) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ёпт отчего он лечиться?
Регистрация: 29.05.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот уже три года.Осталось ещё годик контракта отси...отлечиться и жизнь удалась.Объективно если у спортсмена такие проблемы со здоровьем нужно или заканчивать с карьерой или самолично разрывать контракт.Сидеть на шее клуба четыре года?Стыдно?А что такое стыдно?В Европе бы не прокатило.Даже в том же Цска быстро отвязали и Эльма и Цауню.А те хоть иногда в обойме присутствовали.Вите конечно здоровья,но пора и совесть включить.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:49) #
  • -1
  •  (1)

С этим играком,что то странное творится! Он постоянно лечиться .
Регистрация: 27.07.2016
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