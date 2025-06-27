"Честно говоря, не знаю, насколько возможно возвращение Кузяева в "Зенит", если учесть, что в клубе не будут рассматривать его в качестве игрока основного состава. Он достаточно давно не был в фокусе", - цитирует Игонина "Чемпионат".
В минувшем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. По окончании сезона российский полузащитник стал свободным агентом, покинув французский клуб.
Далер Кузяев выступал за петербургский "Зенит" с 2017 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 183 матча и отметился 23 забитыми голами и 29 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро.
Игонин: в "Зените" не будут рассматривать Кузяева в качестве игрока стартового состава
Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о возможном возвращении Далера Кузяева в "Зенит".
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