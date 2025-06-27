"Думаю, Матвей примет правильное решение для своей дальнейшей карьеры. Возможно, он еще вернется в "Краснодар". В футболе ничего нельзя исключать", - цитирует Бузникина Sport24.
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах.
Ранее в СМИ появилась информация, что Матвей Сафонов в летнее трансферное окно может перейти из "ПСЖ" в другой клуб на правах аренды.
В "Краснодаре" не стали исключать возможное возвращение Матвея Сафонова
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин высказался о возможном возвращении в клуб голкипера Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"