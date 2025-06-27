Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Аль-Хиляль
2 - 0 2 0
ПачукаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
АмкалНе начат
Краснодар
19:00
Динамо МхНе начат

Полузащитник "Динамо" Чавес получил тяжёлую травму на тренировке сборной Мексики

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики.
Фото: ФК "Динамо"
29-летний футболист досрочно покинул тренировочное занятие команды из-за травмы правого колена.

«Игроку сделали МРТ и выявили разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», - говорится в пресс-релизе Федерации футбола Мексики.

Чавес перешел в «Динамо» летом 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне 29-летний мексиканец принял участие в 27 матчах за «бело-голубых», в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится