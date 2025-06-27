29-летний футболист досрочно покинул тренировочное занятие команды из-за травмы правого колена.
«Игроку сделали МРТ и выявили разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», - говорится в пресс-релизе Федерации футбола Мексики.
Чавес перешел в «Динамо» летом 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В минувшем сезоне 29-летний мексиканец принял участие в 27 матчах за «бело-голубых», в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Полузащитник "Динамо" Чавес получил тяжёлую травму на тренировке сборной Мексики
Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики.
Фото: ФК "Динамо"