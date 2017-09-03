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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Андрей Созин: если Нойштедтер получил капитанскую повязку, значит он лидер
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу сборной России над московским "Динамо" (3:0) в товарищеском матче.
"Очень удивил Антон Миранчук! Мало видел его в "Локомотив", а сегодня он забил прилично, хорошо отдавал и мог ещё отличиться голами. Человек выделялся. Не удивлюсь, если братья Миранчуки, Далер Кузяев и Андрей Лунёв будут вызваны на следующий сбор и если кто-то из них появится в основном составе. По крайней мере по второму вратарю Станислав Черчесов точно определился — это Лунёв. Поэтому он не менял его сегодня, потому что Андрей не дал усомниться в своих возможностях. Эти четверо выглядели очень достойно. Отметил бы ещё Константина Рауша. Никогда его не видел, но сегодня он хорошо играл слева и вполне может составить конкуренцию Фёдору Кудряшову в сборной.
Что касается Марио Фернандеса, он один из лучших игроков чемпионата. Его взяли познакомиться, понятно, что он точно игрок сборной. Если матч с Аргентиной будет и Фернандес будет здоров, то он определённо будет в составе. Из остальных игроков не хочется больше кого-то выделять. Они не показали чего-то такого, что позволяло бы сказать, что свой шанс они использовали. Если не вышел Вячеслав Караваев, значит он пока не готов.
Раз Дмитрий Тарасов передал капитанскую повязку Роману Нойштедтеру, значит он в коллективе так себя поставил. Значит он лидер, может и подсказать, и пихнуть. Черчесову это изнутри виднее", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Очень удивил Антон Миранчук! Мало видел его в "Локомотив", а сегодня он забил прилично, хорошо отдавал и мог ещё отличиться голами. Человек выделялся. Не удивлюсь, если братья Миранчуки, Далер Кузяев и Андрей Лунёв будут вызваны на следующий сбор и если кто-то из них появится в основном составе. По крайней мере по второму вратарю Станислав Черчесов точно определился — это Лунёв. Поэтому он не менял его сегодня, потому что Андрей не дал усомниться в своих возможностях. Эти четверо выглядели очень достойно. Отметил бы ещё Константина Рауша. Никогда его не видел, но сегодня он хорошо играл слева и вполне может составить конкуренцию Фёдору Кудряшову в сборной.
Что касается Марио Фернандеса, он один из лучших игроков чемпионата. Его взяли познакомиться, понятно, что он точно игрок сборной. Если матч с Аргентиной будет и Фернандес будет здоров, то он определённо будет в составе. Из остальных игроков не хочется больше кого-то выделять. Они не показали чего-то такого, что позволяло бы сказать, что свой шанс они использовали. Если не вышел Вячеслав Караваев, значит он пока не готов.
Раз Дмитрий Тарасов передал капитанскую повязку Роману Нойштедтеру, значит он в коллективе так себя поставил. Значит он лидер, может и подсказать, и пихнуть. Черчесову это изнутри виднее", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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