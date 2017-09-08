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Александр Павленко: мне не был интересен переход в "Барселону", ведь я играл в "Спартаке"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко рассказал об интересе европейских клубов во время выступления за "Спартак".

"В своё время об интересе "Барселоны" говорили. Но это "инсайдерская информация". Когда за "Спартак" начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, "Барселона" интересовалась. Конечно, мне был не интересен переход в этот клуб. Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить", - цитирует Павленко "Известия".
Теги: Павленко Спартак Барселона
Сегодня, 03:24
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