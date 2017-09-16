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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Денис Колодин: "Локомотив" тем и хорош, что в приоритете командная игра
Бывший игрок сборной России Денис Колодин рассказал о прогрессе "Локомотива".
– Почему "Локомотиву" не удалось забить в гостях?
– Первая еврокубковая игра – почти всегда вводная. Не стоит забывать, что «Копенгаген» считается хорошей командой. "Локо" настраивался на сильного соперника, поэтому считаю ничью – нормальным результатом.
– Кого-нибудь отметили для себя в "Локомотиве"?
– Скорее нет, чем да. "Локомотив" тем и хорош, что в приоритете командная игра, нежели какие-то индивидуальные действия. Конечно, в коллективе есть лидеры – это Миранчуки, иногда роль лидера на себя берет Фернандеш. Но в целом победу добывают сугубо командными действиями.
– По сравнению с прошлым сезоном, железнодорожники сильно прибавили. С чем это связано?
– Я думаю, что рано делать выводы, в футболе бывает много случаев, когда команда начинает неплохо, а по итогам сезона проваливается. Да, у "Локо" хороший старт, игра со "Спартаком", к примеру, мне очень понравилась. Но пока еще рано говорить о стабильности. Была встреча с "Тосно", и это говорит о том, что команда, наверное, пока еще выдерживает до конца нагрузки.
"Советский спорт"
– Почему "Локомотиву" не удалось забить в гостях?
– Первая еврокубковая игра – почти всегда вводная. Не стоит забывать, что «Копенгаген» считается хорошей командой. "Локо" настраивался на сильного соперника, поэтому считаю ничью – нормальным результатом.
– Кого-нибудь отметили для себя в "Локомотиве"?
– Скорее нет, чем да. "Локомотив" тем и хорош, что в приоритете командная игра, нежели какие-то индивидуальные действия. Конечно, в коллективе есть лидеры – это Миранчуки, иногда роль лидера на себя берет Фернандеш. Но в целом победу добывают сугубо командными действиями.
– По сравнению с прошлым сезоном, железнодорожники сильно прибавили. С чем это связано?
– Я думаю, что рано делать выводы, в футболе бывает много случаев, когда команда начинает неплохо, а по итогам сезона проваливается. Да, у "Локо" хороший старт, игра со "Спартаком", к примеру, мне очень понравилась. Но пока еще рано говорить о стабильности. Была встреча с "Тосно", и это говорит о том, что команда, наверное, пока еще выдерживает до конца нагрузки.
"Советский спорт"
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