Андрей Будогосский: нашим судьям не нужны очки, они проходили медосмотр

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире программы "Свисток" разобрал судейские решения в некоторых матчах 10-го тура российской Премьер-Лиги."На 21-й минуте назначается 11-метровый удар в пользу "Зенита". Не пересёк ли перед этим мяч лицевую линию? Технологией определения, пересёк мяч линию или нет, для меня сейчас является позиция ассистента, у которого была идеальная точка обзора. Камера расположена под углом, и любая наша оценка будет некорректной. У меня полное доверие к помощнику. Наши судьи перед сезоном проходили медобследование, и никому из них очки не нужны. Защитник "Уфы" сыграл в волейбол, и на это среагировали арбитры. Игра продолжается до тех пор, пока не остановлена свистком рефери, и поднимать руки, останавливаться до свистка нельзя, нужно играть до конца", - сказал Будогосский в эфире программы "Свисток".