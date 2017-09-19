Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Будогосский: нашим судьям не нужны очки, они проходили медосмотр

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в эфире программы "Свисток" разобрал судейские решения в некоторых матчах 10-го тура российской Премьер-Лиги.

"На 21-й минуте назначается 11-метровый удар в пользу "Зенита". Не пересёк ли перед этим мяч лицевую линию? Технологией определения, пересёк мяч линию или нет, для меня сейчас является позиция ассистента, у которого была идеальная точка обзора. Камера расположена под углом, и любая наша оценка будет некорректной. У меня полное доверие к помощнику. Наши судьи перед сезоном проходили медобследование, и никому из них очки не нужны. Защитник "Уфы" сыграл в волейбол, и на это среагировали арбитры. Игра продолжается до тех пор, пока не остановлена свистком рефери, и поднимать руки, останавливаться до свистка нельзя, нужно играть до конца", - сказал Будогосский в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Будогосский
Сегодня, 21:11
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
что наши судьи постоянно ошибаются это понятно, но почему наши футболисты сами определяю вне игры и бросают играть? или вышел мяч за пределы поля или нет. что мешало игроку Уфы головой выбить на угловой? зачем рукой играть? а потом у них кто то виноват.
Регистрация: 27.03.2008
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Надо разрешить судьям сидеть, иногда лежать и работать до 80 лет...Все равно они ничего не видят!!! А так прикиньте- приносят на лужайку сбоку или лучше за воротами(безопаснее-никто не наступит)этакого ГУРУ судейского корпуса - рядом стоят ходунки(вдруг захочется погарцевать). Ну там торжественное открытие матча часа на полтора, ну и сам матч минут 10-хватит!...тогда и играть можно до 50-60 лет!!!
Регистрация: 21.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.