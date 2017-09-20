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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Кобелев: голы Кокорина? Вообще-то это его работа
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев подвел итоги встречи 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0), отметив, что не стоит заострять внимание на игре нападающего Александра Кокорина.
– Кокорин вновь не ушел с поля без гола. Зверь?
– Я бы не зацикливался на голах Кокорина.
– Почему?
– Когда Саша не забивал, все его критиковали. Сейчас начал поражать ворота – мы его хвалим, что, наверное, правильно. Но вообще-то это его работа, плюс у него очень хорошие партнеры. Кокорин поймал вкус комбинационного футбола. Если заметили, все голы он забивает из вратарской площади. Это как раз его позиция, его место.
– То есть, не надо восхищаться?
– Думаю, нет. Я считаю, он должен был так играть еще три года назад. Почему его прорвало сейчас? Здесь много факторов сложилось воедино. Футболисты понимают, что при такой скамейке, если ты провалишь одну игру, сразу окажешься в запасе. Это заставляет их максимально выкладываться и на тренировках, и во время матчей.
"Спорт-Экспресс"
– Кокорин вновь не ушел с поля без гола. Зверь?
– Я бы не зацикливался на голах Кокорина.
– Почему?
– Когда Саша не забивал, все его критиковали. Сейчас начал поражать ворота – мы его хвалим, что, наверное, правильно. Но вообще-то это его работа, плюс у него очень хорошие партнеры. Кокорин поймал вкус комбинационного футбола. Если заметили, все голы он забивает из вратарской площади. Это как раз его позиция, его место.
– То есть, не надо восхищаться?
– Думаю, нет. Я считаю, он должен был так играть еще три года назад. Почему его прорвало сейчас? Здесь много факторов сложилось воедино. Футболисты понимают, что при такой скамейке, если ты провалишь одну игру, сразу окажешься в запасе. Это заставляет их максимально выкладываться и на тренировках, и во время матчей.
"Спорт-Экспресс"
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