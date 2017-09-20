Курбан Бердыев: для первого раза Джанаев сыграл неплохо

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 1/16 Кубка России.– Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У "Оренбурга" много опытный игроков. Слава богу, что победили.– Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.– Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.– К сожалению, у него сотрясение небольшое. Надеемся, что он поправится.