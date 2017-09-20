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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курбан Бердыев: для первого раза Джанаев сыграл неплохо
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 1/16 Кубка России.
– Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У "Оренбурга" много опытный игроков. Слава богу, что победили.
– Как оцените дебют Джанаева? Какие у него перспективы выступления в чемпионате?
– Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.
– Сорокин забил победный гол. Какие перспективы у него? У него заканчивался контракт...
– Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.
– Как здоровье у Кузьмина?
– К сожалению, у него сотрясение небольшое. Надеемся, что он поправится.
"Бизнес-Online"
– Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У "Оренбурга" много опытный игроков. Слава богу, что победили.
– Как оцените дебют Джанаева? Какие у него перспективы выступления в чемпионате?
– Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.
– Сорокин забил победный гол. Какие перспективы у него? У него заканчивался контракт...
– Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.
– Как здоровье у Кузьмина?
– К сожалению, у него сотрясение небольшое. Надеемся, что он поправится.
"Бизнес-Online"
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