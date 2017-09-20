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Курбан Бердыев: для первого раза Джанаев сыграл неплохо

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 1/16 Кубка России.

– Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У "Оренбурга" много опытный игроков. Слава богу, что победили.

– Как оцените дебют Джанаева? Какие у него перспективы выступления в чемпионате?

– Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки.

– Сорокин забил победный гол. Какие перспективы у него? У него заканчивался контракт...

– Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.

– Как здоровье у Кузьмина?

– К сожалению, у него сотрясение небольшое. Надеемся, что он поправится.

"Бизнес-Online"
Теги: Бердыев Джанаев Рубин Оренбург
Сегодня, 17:29
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