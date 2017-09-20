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Игорь Шалимов: мы позорно вошли в историю

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение от "Томи" и вылет команды из Кубка России на стадии 1/16 финала.

- Можно сказать, что мы позорно, для такого клуба как "Краснодар", вошли в историю. Что говорить по матчу...играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка. Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию - у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.

- Вы вылетели из еврокубков, из Кубка России. Вам не попадет?

- Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был на поле, в воскресенье сыграют с "Зенитом". Будем восстанавливаться и идти вперед.

- Не было ли у вас недооценки соперника?

- Она была, это однозначно. По настрою это было видно. Игроки "Томи" были более мотивированы. Если наши игроки выше классом, это может проявиться, только когда играешь на равных в плане настроя. Если здесь уступаешь, твое мастерство никому не нужно, его никто не увидит.

ФК "Томь"
Теги: Шалимов Томь Краснодар
Сегодня, 18:42
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№12 Написал: vlad240258 Владикавказ (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
играть надо не позорно чтобы потом не сожалеть об этом
Регистрация: 15.06.2016
№11 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:40) #
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online

MATPOCOB,
Да это все ля-ля. Краснодар сливает все ради ЛЧ
Регистрация: 23.09.2008
№10 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какое-то позорное интервью. Если уж Томи сливать в которой одна молодежь играет....
У них тренер Петраков, который умеет игру ставить, ну какие не дооценки могли быть! Шалимов как тренер очень разочаровывает.
Регистрация: 10.10.2006
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да ладно..рассудили так: в пятерке будем, а кому-то место в ЛЕ обеспечивать... не стоит...
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:30) #
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online

ЦСКА ЩАС ТОЖЕ ВЛИПНЕТ В ИСТОРИЮ..
Регистрация: 22.11.2014
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
позор
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: master6666 Рязань (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Победоносный Зенит,
Без обид, но вам грех не делать ротацию. С таким-то количеством игроков. Два полноценных состава...
Регистрация: 24.06.2007
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
теперь только чемпионство смоет позор в клуба! kissing_closed_eyes


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№4 Написал: иван Кирпов (Сегодня, 19:01) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
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Регистрация: 20.09.2017
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Мда типа шапками закидаем.. понятно , что и резерв нужно было проверить...Одно не понятно, а почему не взяли в состав Игнатьева, Сулейманова..для Зенита берегли..мда..а так позорно Томи проиграть..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
разбудите Галицкого
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 18:48) #
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  •  (8)
online

Да всё понятно, к нам готовитесь. Ну, а мы нормально делаем ротацию.
Регистрация: 17.09.2017
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