Игорь Шалимов: мы позорно вошли в историю

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение от "Томи" и вылет команды из Кубка России на стадии 1/16 финала.- Можно сказать, что мы позорно, для такого клуба как "Краснодар", вошли в историю. Что говорить по матчу...играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка. Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию - у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.- Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был на поле, в воскресенье сыграют с "Зенитом". Будем восстанавливаться и идти вперед.- Она была, это однозначно. По настрою это было видно. Игроки "Томи" были более мотивированы. Если наши игроки выше классом, это может проявиться, только когда играешь на равных в плане настроя. Если здесь уступаешь, твое мастерство никому не нужно, его никто не увидит.