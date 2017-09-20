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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Шалимов: мы позорно вошли в историю
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение от "Томи" и вылет команды из Кубка России на стадии 1/16 финала.
- Можно сказать, что мы позорно, для такого клуба как "Краснодар", вошли в историю. Что говорить по матчу...играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка. Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию - у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.
- Вы вылетели из еврокубков, из Кубка России. Вам не попадет?
- Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был на поле, в воскресенье сыграют с "Зенитом". Будем восстанавливаться и идти вперед.
- Не было ли у вас недооценки соперника?
- Она была, это однозначно. По настрою это было видно. Игроки "Томи" были более мотивированы. Если наши игроки выше классом, это может проявиться, только когда играешь на равных в плане настроя. Если здесь уступаешь, твое мастерство никому не нужно, его никто не увидит.
ФК "Томь"
- Можно сказать, что мы позорно, для такого клуба как "Краснодар", вошли в историю. Что говорить по матчу...играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка. Когда мы играли отбор Лиги Европы, тоже делали ротацию - у нас это было неудачно. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.
- Вы вылетели из еврокубков, из Кубка России. Вам не попадет?
- Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был на поле, в воскресенье сыграют с "Зенитом". Будем восстанавливаться и идти вперед.
- Не было ли у вас недооценки соперника?
- Она была, это однозначно. По настрою это было видно. Игроки "Томи" были более мотивированы. Если наши игроки выше классом, это может проявиться, только когда играешь на равных в плане настроя. Если здесь уступаешь, твое мастерство никому не нужно, его никто не увидит.
ФК "Томь"
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