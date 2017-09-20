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Александр Соболев: против "Краснодара" у "Томи" получилось все!

Нападающий "Томи" Александр Соболев, ставший автором победного мяча в 1/16 финала Кубка России с "Краснодаром" (2:1), отметил, что игрокам пошла на пользу критика со стороны Валерия Петракова.

– Чем вас накормил Петраков? Обыграть "Краснодар", пусть и без Смолова, дорого стоит!

– Кормили, как обычно, но после поражения от "Спартака-2" у нас состоялось собрание: ясно, что положение дел никого не устраивало. Перед выходом на поле главный тренер еще раз сказал: "Нужна победа". Сыграли, как задумывали. Все получилось! Мы просматривали матчи "Краснодара", знали, что они ведут игру через контроль мяча, поэтому больше опускались назад и действовали вторым номером. Дисциплина была на высоте. Все молодцы!

– Ощущаете себя героем матча?

– Герои – вся команда, все бились!

– После поражения от "Спартака-2" Валерий Петраков устроил в раздевалке "разбор полетов". Что он сказал после матча с "Краснодаром"?

– Во-первых, критика была оправдана, когда команда находится в полосе неудач. Что Петраков сказал после "Краснодара"? Конечно, он был в другом настроении: похвалил, отметил, что мы выполнили установку и показали самоотдачу. Также Валерий Юрьевич сказал, что, надеется, эта победа послужит толчком для наших успехов в первенстве ФНЛ. Я тоже так считаю.

"Матч ТВ"
Теги: Соболев Томь Краснодар
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:23) #
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Томск живее всех живых! С победой!
Регистрация: 11.04.2016
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