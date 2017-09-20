Александр Соболев: против "Краснодара" у "Томи" получилось все!

Нападающий "Томи" Александр Соболев, ставший автором победного мяча в 1/16 финала Кубка России с "Краснодаром" (2:1), отметил, что игрокам пошла на пользу критика со стороны Валерия Петракова.– Кормили, как обычно, но после поражения от "Спартака-2" у нас состоялось собрание: ясно, что положение дел никого не устраивало. Перед выходом на поле главный тренер еще раз сказал: "Нужна победа". Сыграли, как задумывали. Все получилось! Мы просматривали матчи "Краснодара", знали, что они ведут игру через контроль мяча, поэтому больше опускались назад и действовали вторым номером. Дисциплина была на высоте. Все молодцы!– Герои – вся команда, все бились!– Во-первых, критика была оправдана, когда команда находится в полосе неудач. Что Петраков сказал после "Краснодара"? Конечно, он был в другом настроении: похвалил, отметил, что мы выполнили установку и показали самоотдачу. Также Валерий Юрьевич сказал, что, надеется, эта победа послужит толчком для наших успехов в первенстве ФНЛ. Я тоже так считаю.