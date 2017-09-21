Роберто Манчини: мы боролись, но матч омрачили многочисленные судейские ошибки

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал об итогах встречи с питерским "Динамо" (2:3 в доп. время) в 1/16 финала Кубка России.— Поздравляю петербургское "Динамо" с этой победой.— Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.— Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по-максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.— Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы "Динамо" играло в Премьер лиге — не пришлось бы далеко ехать.— Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.