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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: мы боролись, но матч омрачили многочисленные судейские ошибки
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал об итогах встречи с питерским "Динамо" (2:3 в доп. время) в 1/16 финала Кубка России.
— Поздравляю петербургское "Динамо" с этой победой.
— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в центр обороны Капленко? Не считаете ли вы это ошибкой?
— Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.
— Показалось, что вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России, если судить по составу. Вам не важно было выигрывать или вы хотели пройти этим составом?
— Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по-максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.
— Сегодняшняя атмосфера вам напомнила миланское или римское дерби? Выиграл бы Петербург, если бы "Динамо" оказалось в элитном дивизионе?
— Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы "Динамо" играло в Премьер лиге — не пришлось бы далеко ехать.
— Вылет из Кубка России — трагедия для вас?
— Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.
ФК "Зенит"
— Поздравляю петербургское "Динамо" с этой победой.
— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в центр обороны Капленко? Не считаете ли вы это ошибкой?
— Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.
— Показалось, что вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России, если судить по составу. Вам не важно было выигрывать или вы хотели пройти этим составом?
— Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по-максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.
— Сегодняшняя атмосфера вам напомнила миланское или римское дерби? Выиграл бы Петербург, если бы "Динамо" оказалось в элитном дивизионе?
— Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы "Динамо" играло в Премьер лиге — не пришлось бы далеко ехать.
— Вылет из Кубка России — трагедия для вас?
— Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.
ФК "Зенит"
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