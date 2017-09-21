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Роберто Манчини: мы боролись, но матч омрачили многочисленные судейские ошибки

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал об итогах встречи с питерским "Динамо" (2:3 в доп. время) в 1/16 финала Кубка России.

— Поздравляю петербургское "Динамо" с этой победой.

— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в центр обороны Капленко? Не считаете ли вы это ошибкой?

— Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.

— Показалось, что вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России, если судить по составу. Вам не важно было выигрывать или вы хотели пройти этим составом?

— Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по-максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.

— Сегодняшняя атмосфера вам напомнила миланское или римское дерби? Выиграл бы Петербург, если бы "Динамо" оказалось в элитном дивизионе?

— Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы "Динамо" играло в Премьер лиге — не пришлось бы далеко ехать.

— Вылет из Кубка России — трагедия для вас?

— Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит Динамо СПБ
Вчера, 23:08
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46
(7)
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№46 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: Black Fox
это который предлагает спросить по поводу плохой игры у футболистов?

лучше спросить у игроков,чем плакаться про судейство,как Плачески и Манчини

До Леркиных соплей им обоим далеко.
Нормально сыграли. Этот состав вообще не сыгран.
Манчини лукавит. Лодыгин точно в ворота больше не встанет, как и Новосельцев не появится в обороне. Проипали свой шанс многие в игре с пердивом. Винить только себя можно. В обороне проипали чисто индивидуально некоторые личности...
Где все сектанты, который до матча тут строчили?
Регистрация: 28.01.2016
№45 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:13) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Фурсенко ....команда с каждым матчем летит к успеху во всех турнирах...., первый перелет ,правда,случился,точней ПРОЛЕТ.
Регистрация: 20.03.2014
№44 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 00:11) #
  • -3
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Болеет за:
«МЮ»
Эстафета от Плаческу принята...)))))))))))))))))))
Регистрация: 8.08.2012
№43 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:06) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dryhnozaurus
Если после этой ветки кто-нибудь на ветке про Спартак спросит "что вы здесь забыли" - плюньте ему в свиную харю...

++++
Регистрация: 24.09.2013
№42 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:05) #
  • -1
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ewgen,
Не позорно проиграть Ливерпулю ,а вот позорно проиграть Динамо из с-п. Вот это полный позор. Жаль вас?
Регистрация: 27.07.2016
№41 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Если после этой ветки кто-нибудь на ветке про Спартак спросит "что вы здесь забыли" - плюньте ему в свиную харю...
Регистрация: 12.06.2016
№40 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
пускай ноют..другими они не родились..
Регистрация: 14.12.2011
№39 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:53) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что ж за эпидемия - то...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№38 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Заныл про судейство, это в Зине у физруков заразная болезнь
Регистрация: 2.02.2012
№37 Написал: Hitman (Вчера, 23:45) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ewgen
ВНИМАНИЕ! Всем СВИНОРЫЛАМ! Скоро вас будет унижать Ливерпуль. ХА-ХА-ХА! sunglasses

сказал отдинамленный бомжик,только Спартак будет играть в самом престижном турнире старого света,а вам Динамо Питерское отвесило пня,у Паредеса с Манчини зарплата как весь бюджет Динамо,скоро и в говночашке баски на запчасти разберут ваш кабинет
Регистрация: 20.04.2017
№36 Написал: nevada007 (Вчера, 23:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Где-то я это слышал... слобак!!
Регистрация: 27.05.2016
№35 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Обосрались, и покончим с этим....

Всё, что ни делается - всё к лучшему... меньше будет нагрузка на игроков.
Регистрация: 24.09.2013
№34 Написал: vvSpartak (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
Арбитр Кукуян НАПАРТАЧИЛ по полной!
Из-за этого Зенит и ПРОИГРАЛ и вылетел из розыгрыша Кубка.
Там не было красной!
Игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
На повторе это ОТЛИЧНО видно!!!
Мевля ДОТРОНУЛСЯ, а игрок Динамо НЫРНУЛ на газон!
Арбитр Кукуян ГРУБО ошибся а пользу Динамо и ПРОТИВ Зенита!!!
Как и в матче Спартака с Тосно ошибся арбитр Сельдяков и получил двойку за судейство!
Там игрок Спартака СИМУЛИРОВАЛ, а здесь игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
Обоим надо было показывать желтую за СИМУЛЯЦИЮ, но арбитры ошиблись и удалили!!!
СКАНДАЛ!!!

сегодня вы чего то коротко, наверное расстроились?


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№33 Написал: бульбаш белгород (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Надо срочно проводить дизинфекцию у ВОНЮЧИХ походу МАНЧИНИ подхватил вирус ЦЫГАН.
Регистрация: 8.05.2016
№32 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
Polukarov

Истеричка профурсетка-ну как же без тебя то
Регистрация: 20.11.2015
№31 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (6)

Арбитр Кукуян НАПАРТАЧИЛ по полной!
Из-за этого Зенит и ПРОИГРАЛ и вылетел из розыгрыша Кубка.
Там не было красной!
Игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
На повторе это ОТЛИЧНО видно!!!
Мевля ДОТРОНУЛСЯ, а игрок Динамо НЫРНУЛ на газон!
Арбитр Кукуян ГРУБО ошибся а пользу Динамо и ПРОТИВ Зенита!!!
Как и в матче Спартака с Тосно ошибся арбитр Сельдяков и получил двойку за судейство!
Там игрок Спартака СИМУЛИРОВАЛ, а здесь игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
Обоим надо было показывать желтую за СИМУЛЯЦИЮ, но арбитры ошиблись и удалили!!!
СКАНДАЛ!!!
Регистрация: 8.05.2017
№30 Написал: Black Fox (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
ты это написал гдето в начале матча, ну или там после 2-2 ?

это регулярно пишете вы после очередного Санкт-Галена, АЕКа или СКА smirk


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№29 Написал: бульбаш белгород (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: spartak-higway
Хнык-хнык,зенытик))

Уж кто бы говорил,это вы везде плачете(заговоры,травмы,судей
ство и т.д. и т.п.) А уж как ваш небритый карера рыдал после Тосно.

Но судей,не обвинял не тосно он был недоволен только своими игроками и сам собой,небритый , уже до этого ВОНЮЧИИ докатились мельчают,умишки мельчают.
Регистрация: 8.05.2016
№28 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ну ты же в курсе, что эта говночашка никому не нужна и что в ней играют только те кому ничего не светит в чемпионате

ты это написал гдето в начале матча, ну или там после 2-2 ?
Переобулся то походу дела smiley
Регистрация: 22.09.2007
№27 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ewgen
ВНИМАНИЕ! Всем СВИНОРЫЛАМ! Скоро вас будет унижать Ливерпуль. ХА-ХА-ХА! sunglasses

Евгения представь как вас отсосьедадит реал
даже вот смеяться неохота
Регистрация: 20.11.2015
№26 Написал: Hitman (Вчера, 23:33) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ну ты же в курсе, что эта говночашка никому не нужна и что в ней играют только те кому ничего не светит в чемпионате

именно так я про ЛЕ и писал -это говночашка,не нужно передергивать,на вас скоро говночашек не останется,вы везде все провалите,что касается Спартака не сможем догнать сами,так за Краснодар или Локо поборемся,но Манчини будет ныть smile
Регистрация: 20.04.2017
№25 Написал: Black Fox (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Баклан арена такая молодая.
А сколько уже фееричных проепов было

ваш самый фееричный, в Питере тире пять laughing


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№24 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ВНИМАНИЕ! Всем СВИНОРЫЛАМ! Скоро вас будет унижать Ливерпуль. ХА-ХА-ХА! sunglasses
Регистрация: 14.06.2017
№23 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
кого то он мне напоминает stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№22 Написал: Black Fox (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
зато вы со 100 млн затратами просвистели мимо чашки,с Передасамии Дристусси и мега Кузяевом

Ну ты же в курсе, что эта говночашка никому не нужна и что в ней играют только те кому ничего не светит в чемпионате blush


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№21 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Lord_Vik
Плачини


верняк
Регистрация: 20.04.2016
№20 Написал: Hitman (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ewgen
смотри-ка свинорылые первые в коментах (Кубань обыграли)

зато вы со 100 млн затратами просвистели мимо чашки,с Передасамии,Рыгони, Дристусси и мега Кузяевом joy
Регистрация: 20.04.2017
№19 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Уж кто бы говорил,это вы везде плачете(заговоры,травмы,судей
ство и т.д. и т.п.) А уж как ваш небритый карера рыдал после Тосно

да заткнись ты на куй
ноют и гкндосят здесь только питорасы из питера
которые даже при немерянном бабле умудряются командам фнл проигрывать
позорники
Регистрация: 20.11.2015
№18 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Баклан арена такая молодая.
А сколько уже фееричных проепов было.
Терек (где бомжы собственоручно сделали нас чемпионами), Бней Иегуда, Динамо Спб.
Это вам мрази за тот матч с Уралом. Нельзя так было. Уральское проклятье терпеть вам долго.
Регистрация: 22.09.2007
№17 Написал: Победоносный Зенит (Вчера, 23:25) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: spartak-higway
Хнык-хнык,зенытик))

Уж кто бы говорил,это вы везде плачете(заговоры,травмы,судей
ство и т.д. и т.п.) А уж как ваш небритый карера рыдал после Тосно.
Регистрация: 17.09.2017
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