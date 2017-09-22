Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Хусаинов: удаление Мевли - ответ за неудаление Лунева

Известный отечественный судья Сергей Хусаинов заявил, что в матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб – "Зенит" арбитр встречи не должен был удалять защитника номинальных гостей Миху Мевлю.

– По сути, фол был.

– Тянул ли он на красную карточку?

– Вратарь был на мяче, и его партнер успевал. До ворот было очень далеко, так что – предупреждение. Такая медвежья услуга "Зениту" не красит арбитра. Сразу вспоминается эпизод с вратарем Андреем Луневым в чемпионате. После признания голкипера "Зенита" Андрей Будогосский сказал, что ему нужно было уйти с поля.

– Полагаете, красная карточка Мевли связана с неудалением Лунева?

– Конечно. Зачем так парить в начале матча? Не было бескомпромиссной ситуации, чтобы показывать красную карточку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хусаинов Зенит Динамо СПБ Мевля Лунев
Сегодня, 01:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.