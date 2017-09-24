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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дмитрий Парфенов: с Милевским получился технический момент
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов отметил, что нападающий Артем Милевский не подошел команде из-за лимита на легионеров в ФНЛ.
"У нас изначально был договор, что если какие-то проблемы появляются, то "автоматом" наш союз заканчивается. Артему, как и любому игроку, мы очень благодарны. Он тоже очень помог и ребятам, потому что ребята увидели, что есть класс, есть качество. Был момент, в ФНЛ играли три легионера в составе. У нас получается три легионера как раз, которые определяли игру. Артему как раз здесь было тяжело. Он очень сильно переживал. Он работал, старался. Здесь такой момент… Технический.
Никаких проблем, еще раз говорю. Мы благодарны ему очень. Я его знал, тем более, давно. Очень давно. Еще со сборной. С этим проблем вообще не было никаких", - цитирует Парфенова "Спорт FM".
"У нас изначально был договор, что если какие-то проблемы появляются, то "автоматом" наш союз заканчивается. Артему, как и любому игроку, мы очень благодарны. Он тоже очень помог и ребятам, потому что ребята увидели, что есть класс, есть качество. Был момент, в ФНЛ играли три легионера в составе. У нас получается три легионера как раз, которые определяли игру. Артему как раз здесь было тяжело. Он очень сильно переживал. Он работал, старался. Здесь такой момент… Технический.
Никаких проблем, еще раз говорю. Мы благодарны ему очень. Я его знал, тем более, давно. Очень давно. Еще со сборной. С этим проблем вообще не было никаких", - цитирует Парфенова "Спорт FM".
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