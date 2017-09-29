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Амир Натхо может вернуться в общую группу через две недели

Полузащитник "Локомотива" Амир Натхо, возможно, уже через две недели полностью восстановится от травмы крестообразных связок колена, сообщил отец футболиста Адам Натхо.

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в зимнее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в матче молодежных команд "Локомотива" и "Спартака" (1:2), который прошел 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение, но в итоге Натхо все-таки потребовалась операция.

"В Италии была консультация с профессором, он сказал сейчас неделю-две поработать с физиотерапевтом, а потом подходить к общей группе. Сложно сказать точно, когда он вернется на поле, может, через две недели. Давайте подождем", - цитирует Натхо-старшего ТАСС.
Теги: Натхо Локомотив
Сегодня, 04:25
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