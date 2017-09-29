Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Ловчев: в игре "Арсенала" прорисовывается почерк Божовича

Бывший полузащитник московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился своими мыслями перед матчем 12-го тура РФПЛ "Арсенал" — "Краснодар".

"В игре "Арсенала" спустя стартовый отрезок чемпионата начинает прорисовываться почерк нового главного тренера Миодрага Божовича. Команда играет немного получше, чем в прошлом сезоне. Плюс ко всему тульский клуб значительно мощнее выступает на домашнем стадионе. "Краснодар" не в самом лучшем настроении после поражения в последнем туре от "Зенита" (0:2). Наверное, многие рассчитывали, что поединок получится очень упорным. Но на деле все было иначе. "Сине-бело-голубые" практически не оставили шансов своему сопернику. Думаю, что и в предстоящей встрече команда Игоря Шалимова потеряет очки. "Арсенал" очень неуступчив дома. Конечно, у "Краснодара" сильнее состав, поэтому на три очка «пушкари» вряд ли могут рассчитывать. А вот на ничью вполне", — цитирует Ловчева "Рейтинг букмекеров".
Теги: Ловчев Божович Арсенал Тула
Сегодня, 16:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.