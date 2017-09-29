Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Евгений Ловчев: в игре "Арсенала" прорисовывается почерк Божовича
Бывший полузащитник московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился своими мыслями перед матчем 12-го тура РФПЛ "Арсенал" — "Краснодар".
"В игре "Арсенала" спустя стартовый отрезок чемпионата начинает прорисовываться почерк нового главного тренера Миодрага Божовича. Команда играет немного получше, чем в прошлом сезоне. Плюс ко всему тульский клуб значительно мощнее выступает на домашнем стадионе. "Краснодар" не в самом лучшем настроении после поражения в последнем туре от "Зенита" (0:2). Наверное, многие рассчитывали, что поединок получится очень упорным. Но на деле все было иначе. "Сине-бело-голубые" практически не оставили шансов своему сопернику. Думаю, что и в предстоящей встрече команда Игоря Шалимова потеряет очки. "Арсенал" очень неуступчив дома. Конечно, у "Краснодара" сильнее состав, поэтому на три очка «пушкари» вряд ли могут рассчитывать. А вот на ничью вполне", — цитирует Ловчева "Рейтинг букмекеров".
"В игре "Арсенала" спустя стартовый отрезок чемпионата начинает прорисовываться почерк нового главного тренера Миодрага Божовича. Команда играет немного получше, чем в прошлом сезоне. Плюс ко всему тульский клуб значительно мощнее выступает на домашнем стадионе. "Краснодар" не в самом лучшем настроении после поражения в последнем туре от "Зенита" (0:2). Наверное, многие рассчитывали, что поединок получится очень упорным. Но на деле все было иначе. "Сине-бело-голубые" практически не оставили шансов своему сопернику. Думаю, что и в предстоящей встрече команда Игоря Шалимова потеряет очки. "Арсенал" очень неуступчив дома. Конечно, у "Краснодара" сильнее состав, поэтому на три очка «пушкари» вряд ли могут рассчитывать. А вот на ничью вполне", — цитирует Ловчева "Рейтинг букмекеров".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.