Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Сергей Овчинников: очень грустно, что Арифуллин ушёл из жизни так рано
Бывший вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников рассказал, каким запомнился экс-защитник "железнодорожников" Алексей Арифуллин, который скончался на 47-м году жизни.
"Алексей был замечательным товарищем. Мы с детства были друзьями, играли в футбол. Затем оказались вместе с "Локомотиве". Очень грустно, что так рано ушёл такой замечательный человек. Он обладал лучшими качествами, которые присущи хорошим людям. Кроме того, он был замечательным футболистом.
Мы давно не общались. После того как Алексей ушёл из футбола, он начал жить немного иной жизнью. Нефутбольной. Поэтому наши пути разошлись. К сожалению, в последнее время мы виделись нечасто", - цитирует Овчинникова "Чемпионат.сом".
"Алексей был замечательным товарищем. Мы с детства были друзьями, играли в футбол. Затем оказались вместе с "Локомотиве". Очень грустно, что так рано ушёл такой замечательный человек. Он обладал лучшими качествами, которые присущи хорошим людям. Кроме того, он был замечательным футболистом.
Мы давно не общались. После того как Алексей ушёл из футбола, он начал жить немного иной жизнью. Нефутбольной. Поэтому наши пути разошлись. К сожалению, в последнее время мы виделись нечасто", - цитирует Овчинникова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.