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Массимо Каррера: Зобнин? Может, пара недель осталась

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Романа Зобнина.

– Зобнин выложил видео, где намекает, что скоро вернется. Когда его ждать?

– Жду новостей от наших докторов. Жду новостей от докторов, когда его можно возвращать в общую группу. Разговаривал пару недель назад с Ромой, он предполагал, что на тот момент через месяц мог бы вернуться в общую группу. Может, как раз эта пара недель и осталась. Но я не доверяю словам сейчас. Поверю, когда увижу его в команде уже.

– Доктор клиники, где оперировался Зобнин, говорил, что уже в начале октября он может присоединиться. Что-то пошло не так?

– Скоро начнется октябрь – вот и посмотрим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Зобнин Спартак
Сегодня, 01:08
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