Массимо Каррера: Зобнин? Может, пара недель осталась

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Романа Зобнина.– Жду новостей от наших докторов. Жду новостей от докторов, когда его можно возвращать в общую группу. Разговаривал пару недель назад с Ромой, он предполагал, что на тот момент через месяц мог бы вернуться в общую группу. Может, как раз эта пара недель и осталась. Но я не доверяю словам сейчас. Поверю, когда увижу его в команде уже.– Скоро начнется октябрь – вот и посмотрим.