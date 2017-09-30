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Александр Будаков: против любой команды всегда есть шансы

Голкипер "Анжи" Александр Будаков отметил, что его команда может отобрать очки у "Зенита" в 12-м туре чемпионата России.

"Против любой команды всегда есть шансы. Безусловно, сейчас "Зенит" - однозначный лидер чемпионата и по результату, и по игре, и по составу. Но сыграло же с ними вничью "Динамо", от которого мы отстаем всего на два очка. Да и наши соседи по таблице - "СКА-Хабаровск" и "Амкар" - вполне на равных играли с ними, хоть и потерпели поражение", - цитируют Будакова "Известия".
Теги: Анжи
Сегодня, 07:19
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