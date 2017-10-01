Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Динамо"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Газзаев: мы должны чаще проводить благотворительные матчи

Сегодня на "Сапсан Арене" прошел первый благотворительный товарищеский матч в пользу детей с церебральным параличом, организованный фондом "Шаг вместе". После его завершения знаменитый российский тренер Валерий Газзаев, который выступал на мероприятии в качестве наставника команды "Шаг вместе", рассказал о важности данной акции.

"Актеры, политики, спортсмены своим примером показывают, как нужно делать людям добро. Сегодня на этот матч пришло много детей, людей, к сожалению, с ограниченными возможностями. Наша задача – чтобы дети, ради которых проводится эта акция, почувствовали внимание, пообщались, взяли автограф. Это очень трогательно. Мы пришли сюда с большим желанием показать ребятам, что они не одни, что мы рядом, чтобы они порадовались. Это первый благотворительный матч, посвященный детям, больным ДЦП, и это пример для всех остальных. Мы должны как можно чаще проводит такие матчи, которые касаются любого направления. Дети здесь улыбаются, у них будет много положительных эмоций и впечатлений", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев
Сегодня, 07:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.