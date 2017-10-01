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Дмитрий Парфенов: когда выигрываешь судейство всегда нормальное

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что у него нет претензий к судейству.

– Олег Кононов сказал, что вторая желтая карточка Швеца – это результат провокации со стороны игрока "Тосно". А как вы оцените судейство?

– Когда выигрываешь судейство всегда нормальное. Вот как у Иванова не было претензий. Конечно, когда два пенальти бьешь... А в моменте с удалением была однозначная карточку; Когда играют локтем... Здесь больше эмоции у коллеги.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Парфенов Тосно Урал
Сегодня, 12:03
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