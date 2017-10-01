Дмитрий Парфенов: когда выигрываешь судейство всегда нормальное

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что у него нет претензий к судейству.– Когда выигрываешь судейство всегда нормальное. Вот как у Иванова не было претензий. Конечно, когда два пенальти бьешь... А в моменте с удалением была однозначная карточку; Когда играют локтем... Здесь больше эмоции у коллеги.