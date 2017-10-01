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Головин повредил связки правого голеностопа

Три игрока ПФК ЦСКА получили повреждения в домашнем матче с «Уфой», сообщает официальный сайт клуба.

У Понтуса Вернблума — глубокая рваная рана, ему наложили швы. Полученное повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время.

У Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава.

Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сроки восстановления этих футболистов, как и Алана Дзагоева, будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.
Теги: Головин ЦСКА Березуцкий В. Вернблум Дзагоев
Сегодня, 21:42
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№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:33) #
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online

здоровья, а то вообще чемпионат превращается в убогое зрелище
Регистрация: 20.04.2016
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Да закосили спецом перед сборной, придумали травмы Полену и Безголовому


Правильно мыслишь. Изредка, правда...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да закосили спецом перед сборной, придумали травмы Полену и Безголовому
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
Слорадость ослам вернулась бумерангом...

А вам чем обернулось ваше лядство? Половина команды в лазарете...прокаженные?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:13) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Правильно, пусть мясные в сборной оттуваются...а мы отдохнем пока..

не вызывали там из наших никого почти.
Расслабься, дурилка.
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:13) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Слорадость ослам вернулась бумерангом...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:07) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Правильно, пусть мясные в сборной отдуваются...а мы отдохнем пока...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (4)
online

Ни хрена себе. Во что вы там играли то?
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:58) #
  • +4
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online
Болеет за:
ЦСКА
ох как вовремя перерыв в чемпионате
здоровья парням!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:48) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Смеялись кони над Спартаком..
Всем осликам здоровья ..кто-то должен тормозить бомжей.. На локо и магнит надежды нет.


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зенытик команда пида...ов!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
За 2 недели вернется.
Не та травма, чтоб паниковать.
Также как у верблюда.
Регистрация: 22.09.2007
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