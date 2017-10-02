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Эрик Штоффельсхаус: "Локомотив" показывает хорошие результаты в потрясающем результате

Успех московского "Локомотива" в нынешнем сезоне связан с комплексом различных факторов, заявил спортивный директор столичной команды Эрик Штоффельсхаус.

"Мы и раньше были хорошей командой, остаемся ей и в этом сезоне. Успех связан с комплексом причин: нам удалось сохранить костяк команды, пришли несколько футболистов, которые удачно влились в коллектив, некоторые из старых игроков заметно повысили свой статус, посмотрите, к примеру, на Кверквелию. Микс из этих факторов позволил команде хорошо стартовать и держать свой высокий уровень сейчас.

Все всегда спрашивают про будущие приобретения, но никто не смотрит на то, как мы играем сейчас. Мы показываем хорошие результаты в потрясающем чемпионате, проводим отличную европейскую кампанию. Если нам кто-то потребуется, то мы приобретем его, это часть бизнеса, но сейчас мы по-настоящему уверены, что у нас отличная команда на поле. В данный момент я очень доволен тем, что показывает наш клуб", - цитирует Штоффельсхаус ТАСС.
Теги: Локомотив
Сегодня, 05:29
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