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Геннадий Орлов: наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение "Краснодара" в гостевом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).

"Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера. Один болельщик посоветовал Анчелотти пригласить, хотя этого тренера ждёт "Милан", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

После 12 туров РФПЛ "Краснодар" с 21 очком занимает третье место в таблице.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Шалимов Краснодар
Вчера, 23:23
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