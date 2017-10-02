Геннадий Орлов: наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение "Краснодара" в гостевом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1)."Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера. Один болельщик посоветовал Анчелотти пригласить, хотя этого тренера ждёт "Милан", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".После 12 туров РФПЛ "Краснодар" с 21 очком занимает третье место в таблице.