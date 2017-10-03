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Сергей Фурсенко: все аргентинские игроки "Зенита" заслуживают играть в сборной

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что все пять аргентинских футболистов питерского клуба достойны того, чтобы приглашаться в сборную своей страны.

Главный тренер сборной Аргентины вызвал на ближайшие игры команды трех футболистов "Зенита" - защитника Эмануэля Мамману и полузащитников Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони. За сине-бело-голубых также выступают их соотечественники нападающий Себастьян Дриусси и полузащитник Матиас Краневиттер.

"Мы взяли очень сильных игроков, и все пять достойны играть в сборной. Но три, конечно, - очень хороший результат. Они молодые, и все еще впереди", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 00:08
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(1)
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Думал бы лучше о российских, а не аргентинских игроках


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 00:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
На лавке сидеть будут холопы
Регистрация: 5.10.2011
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