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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"8 иностранцев бегает за "Зенит". Молодец, Сергей". Огненный диалог Путина и Фурсенко
В Кремле состоялось совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Во время заседания слово взял президент "Зенита" Сергей Фурсенко. Ему ответил Президент.
– В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция, – сказал Фурсенко.– Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, "Зенит" привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.
Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой.
– Молодец, Сергей, – ответил Путин. – Восемь человек иностранцев бегают за "Зенит" в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!
– Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ.
– Посмотрим!
"Спорт-Экспресс"
– В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция, – сказал Фурсенко.– Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, "Зенит" привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.
Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой.
– Молодец, Сергей, – ответил Путин. – Восемь человек иностранцев бегают за "Зенит" в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!
– Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ.
– Посмотрим!
"Спорт-Экспресс"
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