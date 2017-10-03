"8 иностранцев бегает за "Зенит". Молодец, Сергей". Огненный диалог Путина и Фурсенко

В Кремле состоялось совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Во время заседания слово взял президент "Зенита" Сергей Фурсенко. Ему ответил Президент.– В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция, – сказал Фурсенко.– Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, "Зенит" привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой.– Молодец, Сергей, – ответил Путин. – Восемь человек иностранцев бегают за "Зенит" в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!– Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ.– Посмотрим!