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"8 иностранцев бегает за "Зенит". Молодец, Сергей". Огненный диалог Путина и Фурсенко

В Кремле состоялось совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Во время заседания слово взял президент "Зенита" Сергей Фурсенко. Ему ответил Президент.

– В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция, – сказал Фурсенко.– Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, "Зенит" привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.

Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой.

– Молодец, Сергей, – ответил Путин. – Восемь человек иностранцев бегают за "Зенит" в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!

– Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит! Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к ЧМ.

– Посмотрим!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Путин Фурсенко Зенит
Сегодня, 17:51
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№50 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А кому играть то? Это он не знает ещё поди, что наша молодёжка Исландии проиграла. ?
Регистрация: 28.01.2016
№49 Написал: кандид (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: yuri
Не ну так то формально, в сборной сейчас больше всего игроков именно из Зенита. Мясные то чего разорались?

Кокоша , а еще кто ? Лунев в запасе ?
Регистрация: 29.09.2016
№48 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Manchester United
ну вот Фурсенко так и скажет и президенту это будет его последняя речь

Совершенно не колышет как то.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№47 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну вот и надо сделать достойные зп детским тренерам в общедоступных спортшколах. и что бы инвентарь выдавали. а то сейчас в основном занимаются деревянные буратины. но с богатенькими мамами и папами. и те кто действительно талантлив не в состоянии потянуть оплату занятий

в том то и дело! Ведь были же раньше Яшины, Стрельцовы, Черенковы, Кипиани. Да и че далеко ходить Аршавины и Кержаковы. Вряд ли они все "блатные".


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№46 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: yuri
А результата и не будет, как его и не было никогда.

ну вот Фурсенко так и скажет и президенту это будет его последняя речь
Регистрация: 9.03.2017
№45 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Manchester United
вот и ответите с фурсой за результат на ЧМ

А результата и не будет, как его и не было никогда.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№44 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Цитата: Skyline
ну дак организуйте детский спорт в стране. это обязанность государства а не клубов.

у корешка малой занимается хоккеем. дак я тебе скажу это удовольствие не то,что не из дешевых, а просто ужас! я к тому, что никогда не поверю, что на 140 млн человек нельзя найти талантливых детишек, подготовить их собрать сборную. детский спорт ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть массовым и бесплатным(ну такой как футбол к примеру). было бы желание...

ну вот и надо сделать достойные зп детским тренерам в общедоступных спортшколах. и что бы инвентарь выдавали. а то сейчас в основном занимаются деревянные буратины. но с богатенькими мамами и папами. и те кто действительно талантлив не в состоянии потянуть оплату занятий


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№43 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:12) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: yuri
Не ну так то формально, в сборной сейчас больше всего игроков именно из Зенита. Мясные то чего разорались?

вот и ответите с фурсой за результат на ЧМ smile
Регистрация: 9.03.2017
№42 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
С Реал сосьедадом на бумаге у них тоже было 50 тысяч. Однако любой кто посмотрит трансляцию увидит, что там и 40 нету

ггы Может 35 от силы.

на ньюкасл ходит в среднем 52 000. население города 276 000. на уотфорд ходит по 25 000. население города 136 000.команды-топы я не беру. внимание, вопрос. может мы что то делаем неправильно?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№41 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: ckorp
Цитата: МАРТ
немцы не могли взять Ленинград........

аргентинцы и итальянцы взяли...без боя.

Это чего такое было, Фредди? А Москва разве не пала под натиском итальянца, кабо-вердца, голландца и иже с ними? smirk

Президент про Москву не говорил...только про зину

Так он в Москве сидит. Она не может пасть если там начальство. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№40 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:10) #
  • -3
  •  (3)
online

Не ну так то формально, в сборной сейчас больше всего игроков именно из Зенита. Мясные то чего разорались?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№39 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:09) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну дак организуйте детский спорт в стране. это обязанность государства а не клубов.

у корешка малой занимается хоккеем. дак я тебе скажу это удовольствие не то,что не из дешевых, а просто ужас! я к тому, что никогда не поверю, что на 140 млн человек нельзя найти талантливых детишек, подготовить их собрать сборную. детский спорт ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть массовым и бесплатным(ну такой как футбол к примеру). было бы желание...


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№38 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Я-Спартач
Там этот умалишённый ещё и результат какой-то пообещал
нервная улыбка клиента доставляет, чивоужтам)))

мимика Путина красноречиво говорит о том что его тоже достали эти болотные попрошайки)А за обещанные результаты,со звездабола Фурсы Путин еще спросит
Регистрация: 9.03.2017
№37 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:07) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там эта проФурсетка ещё и про посещаемость прогнал!
Теперь понятно для кого эти цифирки набивали бесплатными проходами и особым подсчетом))
С Реал сосьедадом на бумаге у них тоже было 50 тысяч. Однако любой кто посмотрит трансляцию увидит, что там и 40 нету

ггы Может 35 от силы.

питерский,легкоузнаваемый почерк


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№36 Написал: Barmaley (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (0)

Как бы не сделали в перерыве лимит на лигеонеров три плюс восемь. Уже было такое один раз , что довело до нервногог срыва тренера Вилоша Бооша. Ждем гениальных решений господина мутко.
Регистрация: 17.04.2017
№35 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
кстате ,цитатка-то неполная))
Там этот умалишённый ещё и результат какой-то пообещал laughing
нервная улыбка клиента доставляет, чивоужтам)))


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№34 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 18:57) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пиарится перед выборами.
Регистрация: 12.07.2014
№33 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: МАРТ
немцы не могли взять Ленинград........

аргентинцы и итальянцы взяли...без боя.

Это чего такое было, Фредди? А Москва разве не пала под натиском итальянца, кабо-вердца, голландца и иже с ними? smirk

Президент про Москву не говорил...только про зину
Регистрация: 6.09.2013
№32 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 18:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
А какое право имеет государство вообще влезать в футбол?Пусть дальше своим делом занимаются.Налоги там новые придумывают,родственников назначают и медали им вешают,да очередные законы,нарушающие Конституцию проталкивают

Так Миллер не за свои купил иностранцев! А если бы за свои взял то пожалуйста хоть 11 сразу!
Регистрация: 13.08.2009
№31 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
товарищ Мутко очень хорошо помнит, как его из РФС выживали и сажали туда Фурсенко)
У него уже, наверное, и доклад готов, как в зините сгубили игроков сборной перед ЧМ))

да и этот феерический долба...мммм.питерский функцианер сам не против помочь могилку копать))
тыц


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№30 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:49) #
  • +2
  •  (8)

Вот и Путин взялся за развал российского футбола. Теперь не будет ни сборной ни клубов. Скоро российский футбол предстанет во всей красе. А кто хочет его увидеть сейчас может включить ФНЛ и посмотреть. Все во всем мире дураки: Барселона, Манчестер Юнайтед, Челси, Бавария и все остальные. А мы самые умные, сильные. Выйдем и всех порвем. Вперед Россия!
Регистрация: 9.02.2014
№29 Написал: RRRHHH (Сегодня, 18:48) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: viktor800
Цитата: Katraps
Цитата: Blessing
Свиньи, конечно, щас найдут предлог позлословить покакать, на что мы им ответим: у нас хоть черножопых нет, славяне.

Специально посмотрел,ни один спартаковец не отписался,так что разговор с самим собой и тебе подобными.

Никто не отписался?
А что они прохрюкают против,
Если это истинная правда?

Что ты там проблевал ???)))


--------------------
Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№28 Написал: язва (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спросил бы на какие деньги и за какие деньги были куплены эти иностранцы?
П.с дзюбы, шатов и другие лавочники паспортисты зенита с улыбкой слушали и смотрели эту новость))


--------------------
минусуют и стучат на этом сайте. -только пида..сы зенита-газпромовские!
Регистрация: 25.09.2016
№27 Написал: grisha (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Путин заметил?.

Ему вурдалаки приподняли веки - Нашему Великому Вию
Регистрация: 19.04.2017
№26 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
А что касается футбола... То вот, хвалил он академию Краснодара. Ну и как, много краснодарцев в групповом этапе?

я бы немного поменял формулировку. много ли их в основе? по моему ни одного нет


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:39) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
немцы не могли взять Ленинград........

аргентинцы и итальянцы взяли...без боя.

Еще и приплатили тюменским газом,- всё лучшее от футбола Зениту!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:39) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну дак организуйте детский спорт в стране. это обязанность государства а не клубов.
а вообще забавно читать такие перлы от вовы. Еврокубки играют по своим правилам. лимитов там нет


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№23 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (9)
online

Ну хоть Путин заметил?.
Регистрация: 27.07.2016
№22 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
немцы не могли взять Ленинград........

аргентинцы и итальянцы взяли...без боя.

Это чего такое было, Фредди? А Москва разве не пала под натиском итальянца, кабо-вердца, голландца и иже с ними? smirk
Регистрация: 9.11.2010
№21 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
немцы не могли взять Ленинград........

аргентинцы и итальянцы взяли...без боя.
Регистрация: 6.09.2013
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