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КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 1/16 финала Кубка России, в котором встречались петербургские "Динамо" и "Зенит". Матч проходил 21 сентября на стадионе "Санкт-Петербург".

"По матчу "Динамо" (Санкт-Петербург) — "Зенит": за использование и бросание пиротехники болельщиками "Зенита" клуб оштрафован на 300 тыс. рублей", — цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Григорьянц
Сегодня, 17:13
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