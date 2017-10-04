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СМИ: правление РФПЛ решило ввести видеоповторы

Сегодня в РФПЛ состоялось заседание правления лиги.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", правление лиги проголосовало за введение системы видеорефери.

В ближайшее время станут известны сроки реализации проекта и остальные подробности возможного введения видеоповторов.
Сегодня, 18:06
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№7 Написал: ffora russia (Сегодня, 19:11) #
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filin89, не кто-то, а Мудко
Регистрация: 24.05.2016
№6 Написал: язва (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
фсе..дзюбе можно завершать карьеру футболиста и переквалифицироваться в клоуны joy


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минусуют и стучат на этом сайте. -только пида..сы зенита-газпромовские!
Регистрация: 25.09.2016
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 18:55) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: styh
Давно пора это сделать.

Для чего? Спорный момент возникает раз в год максимум. При этом судья с ВАР тоже может ошибиться, были прецеденты))) Выкинуть на каждый стадион по 200 тыщ евров чтобы поставщики этой "супер" новинки заработали на воздухе?
При этом остальные стадионы в миг станут второсортными и ни Волгоград, ни Воронеж, ни Астрахань ни многие другие НИКОГДА не увидят матчи сборной или клуба высшей лиги (как запасной стадион).
Это узаконенное отделение богатых от бедных


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:42) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
И кто заплатит за это сомнительное и недешевое мероприятие?
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Кто-то на этой реализации неплохо сворует заработает...
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:18) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Давно пора это сделать.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот только сроки реализации проекта могут составить второй квартал 2025го года..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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