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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин: можно начать использовать ВАР со следующего сезона
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, как в стране будет реализована система видеоповторов.
– Как прошло обсуждение?
– В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения премьер-лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти. Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но учитывая поручение Виталия Леонтьевича (Мутко – Прим) проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ, в частности "Краснодара". Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.
– То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?
– Да. Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.
– Когда может начаться прямой эфир?
– Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата (весне следующего года – Прим.) провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне.
"Спорт-Экспресс"
– Как прошло обсуждение?
– В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения премьер-лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти. Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но учитывая поручение Виталия Леонтьевича (Мутко – Прим) проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ, в частности "Краснодара". Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.
– То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?
– Да. Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.
– Когда может начаться прямой эфир?
– Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата (весне следующего года – Прим.) провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне.
"Спорт-Экспресс"
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