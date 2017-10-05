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"Локомотив" сыграет товарищеский матч с минским "Динамо"

Минское "Динамо" объявило о проведении товарищеского матча против "Локомотива".

Встреча состоится во время паузы в чемпионате России на игры сборных.

Матч пройдет 8 октября.

ФК "Динамо" Минск"
Теги: Локомотив Динамо
Сегодня, 07:38
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