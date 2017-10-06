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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Шавло: "Зенит" провел серьезную селекцию, и это дает плоды
Экс-генеральный директор московского "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал выступление "Зенита" в нынешнем сезоне.
"Селекция была проведена серьезная, и это дает свои плоды. Много было вложено, были закуплены молодые амбициозные игроки-иностранцы. Сейчас задача внедрить их в команду, это у Манчини получается. Помимо аргентинцев усилили игру "Зенита" пришедшие из "Ростова" футболисты, а также Далер Кузяев. Оглядываясь на прошедшие игры, можно сказать, что "Зенит" лидирует по праву. Уже создан внушительный отрыв от преследователей. Только "Локомотив" рядом, а от остальных команд отрыв серьезный.
Я считаю, что вся борьба в этом чемпионате еще впереди. Можно сказать, что основная борьба за чемпионство пойдет между командами Сёмина и Манчини, остальные будут рассчитывать на потерю очков этими двумя командами. Еще все лидирующие клубы будут играть друг с другом, так что и для "Спартака", и для ЦСКА ничего не потеряно. Еще нас ждет зимняя пауза, будет проведена подготовка. Но по качеству футбола "Зенит", конечно, стоит выше всех в чемпионате. Думаю, самое удачное приобретение и самое качественное - это Паредес. Он ведет игру, обладает хорошим ударом. Дриусси - классный нападающий, который отлично играет в штрафной площадке, он себя еще реализует. В обороне "Зенит" стал здорово играть, в этом огромная заслуга вратаря Лунева, который подчищает за защитниками. Если "Зенит" еще добавит, то у него хорошие шансы повторить свое достижение десятилетней давности и выиграть Лигу Европы. Но еще нужно понимать, что в Лигу Европы придут команды из Лиги чемпионов, пока неизвестно, кто именно. Шансы будут выиграть Лигу Европы, если добавят", - цитирует Шавло "Спорт Уик-энд".
"Селекция была проведена серьезная, и это дает свои плоды. Много было вложено, были закуплены молодые амбициозные игроки-иностранцы. Сейчас задача внедрить их в команду, это у Манчини получается. Помимо аргентинцев усилили игру "Зенита" пришедшие из "Ростова" футболисты, а также Далер Кузяев. Оглядываясь на прошедшие игры, можно сказать, что "Зенит" лидирует по праву. Уже создан внушительный отрыв от преследователей. Только "Локомотив" рядом, а от остальных команд отрыв серьезный.
Я считаю, что вся борьба в этом чемпионате еще впереди. Можно сказать, что основная борьба за чемпионство пойдет между командами Сёмина и Манчини, остальные будут рассчитывать на потерю очков этими двумя командами. Еще все лидирующие клубы будут играть друг с другом, так что и для "Спартака", и для ЦСКА ничего не потеряно. Еще нас ждет зимняя пауза, будет проведена подготовка. Но по качеству футбола "Зенит", конечно, стоит выше всех в чемпионате. Думаю, самое удачное приобретение и самое качественное - это Паредес. Он ведет игру, обладает хорошим ударом. Дриусси - классный нападающий, который отлично играет в штрафной площадке, он себя еще реализует. В обороне "Зенит" стал здорово играть, в этом огромная заслуга вратаря Лунева, который подчищает за защитниками. Если "Зенит" еще добавит, то у него хорошие шансы повторить свое достижение десятилетней давности и выиграть Лигу Европы. Но еще нужно понимать, что в Лигу Европы придут команды из Лиги чемпионов, пока неизвестно, кто именно. Шансы будут выиграть Лигу Европы, если добавят", - цитирует Шавло "Спорт Уик-энд".
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