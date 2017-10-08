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Александр Кержаков: Сарсания – огромная потеря. он был знаковой личностью

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул, что смерть Константина Сарсании – огромная потеря.

Спортивный директор "Зенита" скоропостижно скончался сегодня на 50-м году жизни.

"Сарсания – огромная потеря. он был знаковой личностью. Сыграл важную роль и в чемпионстве "Зенита" в 2007-м, и в становлении нынешней команды... То, что случилось – неожиданно для всех. Соболезнования...", - цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кержаков Сарсания Зенит
Сегодня, 12:10
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