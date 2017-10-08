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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Калитвинцев: честен перед "Динамо", болельщиками и самим собой
Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал свою отставку.
"В "Динамо" было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше. Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе, как "Динамо". Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в "Динамо" надо работать круглосуточно, и делал это. Что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой.
Всегда буду переживать за "Динамо". С тем коллективом, что сейчас есть, мы прошли долгий путь, добивались успехов. Признателен футболистам за то, что они в "Динамо" играют не только ногами, но также сердцем и душой. Я уверен в ребятах, они обязательно своей сплоченной командой выйдут из нынешней ситуации с достоинством.
Отдельно хотел бы сказать о болельщиках. Они, без сомнений, одни из самых лучших и преданных. Несмотря на то, что команда вылетала в ФНЛ, что сейчас "Динамо" далеко от первых строчек, поклонники клуба всегда рядом. Футболисты любят и уважают болельщиков, сделают все возможное, чтобы их радовать.
Я желаю удачи фанатам бело-голубых, команде и всему футбольному клубу "Динамо", - цитирует Калитвинцева официальный сайт клуба.
"В "Динамо" было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше. Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе, как "Динамо". Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в "Динамо" надо работать круглосуточно, и делал это. Что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой.
Всегда буду переживать за "Динамо". С тем коллективом, что сейчас есть, мы прошли долгий путь, добивались успехов. Признателен футболистам за то, что они в "Динамо" играют не только ногами, но также сердцем и душой. Я уверен в ребятах, они обязательно своей сплоченной командой выйдут из нынешней ситуации с достоинством.
Отдельно хотел бы сказать о болельщиках. Они, без сомнений, одни из самых лучших и преданных. Несмотря на то, что команда вылетала в ФНЛ, что сейчас "Динамо" далеко от первых строчек, поклонники клуба всегда рядом. Футболисты любят и уважают болельщиков, сделают все возможное, чтобы их радовать.
Я желаю удачи фанатам бело-голубых, команде и всему футбольному клубу "Динамо", - цитирует Калитвинцева официальный сайт клуба.
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