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В "Динамо" обещают погасить долги перед игроками зимой

Задолженности перед футболистами "Динамо" (основные — по премиальным за победу в ФНЛ) руководство клуба обещало погасить зимой, сообщает "Чемпионат.сом".

Напомним, что изначально планировалось выплатить солидные бонусы за счёт разовой премии со стороны спонсора клуба Банка ВТБ. Это сумма в 600 млн рублей, обещанная представителем ВТБ на заседании президиума ВФСО "Динамо" в конце декабря 2016 года.

Скорее всего, зимой долги перед футболистами будут погашены за счёт поступления от ВТБ очередной спонсорской выплаты в рамках трёхлетнего контракта на 10,62 млрд рублей, заключенного "Динамо" с банком после передачи акций. Ситуация с траншем на 600 млн рублей может разрешиться после определения нового куратора этого спонсорского направления в ВТБ. Прежний заместитель президента – председателя правления ВТБ Василий Титов покидает свой пост в банке 20 октября.
Теги: Динамо
Сегодня, 19:28
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№1 Написал: pivas (Сегодня, 19:40) #
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ВОТ ЗИМОЙ И НАЧНУТ НОРМАЛЬНО ИГРАТЬ .
Регистрация: 23.05.2016
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