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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Бушманов: Митрюшкин в "Сьоне" находится в оптимальных условиях для прогресса
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов заявил, что вратарь Антон Митрюшкин, перейдя в швейцарский "Сьон", получил оптимальные условия для прогресса.
"Я бы не стал опережать события и говорить о вратаре высокого уровня, тем более у всех разное представление о вратаре высокого уровня. На мой взгляд, Антон за то время, что он играет в Швейцарии, прибавил, возмужал, стал умнее. Понятно, что надо и дальше очень много работать, чтобы вырасти в большого игрока, но динамика есть. Он находится в оптимальных условиях для роста", - цитирует Бушманова ТАСС.
"Я бы не стал опережать события и говорить о вратаре высокого уровня, тем более у всех разное представление о вратаре высокого уровня. На мой взгляд, Антон за то время, что он играет в Швейцарии, прибавил, возмужал, стал умнее. Понятно, что надо и дальше очень много работать, чтобы вырасти в большого игрока, но динамика есть. Он находится в оптимальных условиях для роста", - цитирует Бушманова ТАСС.
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