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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Будогосский: уход Егорова из департамента судейства? У меня нет такой информации
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что его заместитель Александр Егоров покинет свой пост.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру арбитра.
"У меня нет такой информации, всю неделю мы с ним общались, он на своем месте. Я удовлетворен тем, что он делал, он сумел наладить работу на участке, которым занимался.
Он член контрольно-квалификационной комиссии, налаживал работу судей, которые работают в Футбольной национальной лиге, потому что это проблемный участок. Он работает очень эффективно.
Уйти может любой человек в любое время. Но сейчас у меня нет такой информации", - цитирует Будогосского ТАСС.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру арбитра.
"У меня нет такой информации, всю неделю мы с ним общались, он на своем месте. Я удовлетворен тем, что он делал, он сумел наладить работу на участке, которым занимался.
Он член контрольно-квалификационной комиссии, налаживал работу судей, которые работают в Футбольной национальной лиге, потому что это проблемный участок. Он работает очень эффективно.
Уйти может любой человек в любое время. Но сейчас у меня нет такой информации", - цитирует Будогосского ТАСС.
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