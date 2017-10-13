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Андрей Будогосский: уход Егорова из департамента судейства? У меня нет такой информации

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что его заместитель Александр Егоров покинет свой пост.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру арбитра.

"У меня нет такой информации, всю неделю мы с ним общались, он на своем месте. Я удовлетворен тем, что он делал, он сумел наладить работу на участке, которым занимался.

Он член контрольно-квалификационной комиссии, налаживал работу судей, которые работают в Футбольной национальной лиге, потому что это проблемный участок. Он работает очень эффективно.

Уйти может любой человек в любое время. Но сейчас у меня нет такой информации", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Егоров
Сегодня, 22:29
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