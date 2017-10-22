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Андрей Будогосский: желтая карточка Наваловскому была показана верно

Арбитр Сергей Куликов принял верное решение, показав полузащитнику клуба "СКА-Хабаровск" Георгию Наваловскому желтую, а не красную карточку за игру руками в матче с "Уфой", сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

"СКА-Хабаровск" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 14-го тура чемпионата России. На 65-й минуте встречи Наваловский остановил мяч обеими руками, за что получил желтую карточку. Футболисты "Уфы" остались недовольны данным решением арбитра и требовали удалить игрока хабаровчан с поля. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов попросил департамент судейства и инспектирования РФС разъяснить решение судьи.

"Желтая карточка - абсолютно верное решение арбитра, это не красная карточка. У нас есть судьи, которые определяют, какую карточку показать, руководствуясь правилами игры и той ситуацией, которая возникает в данном случае на поле. В этом эпизоде решение арбитра верное", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Уфа СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:45
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
после этого, Будогосский завалил стаканищу ацетону, позеленел , нацепил красный нос и выпорхнул в окно..

млин, какой облом бомжам . радостно кудахтавшим в адрес адекватности Будогосского по поводу пенальти в ворота Спартака..

в матче с хабарой вратарь хабары отыгран накуй , он вообще в поле, ворота пустые как Сахара , уфимец бьёт точняк по пустым воротам и чувак в волейбольных традициях ставит блок руками..
и за это получает только жёлтую и штрафной..

йоба. что с нашим судейством ?


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Регистрация: 21.04.2015
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