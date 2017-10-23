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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Петрюс Бумаль: в России очень сильный чемпионат, он входит в пять-шесть лучших лиг мира
Полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль поделился мнением об уровне чемпионата России.
– Что скажешь о чемпионате России?
– Очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира. Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией, здесь просто рай для футболистов!
– Кто-нибудь из твоих родственников уже навещал тебя в Екатеринбурге?
– Сейчас я живу тут вместе с супругой. Но 10 ноября к нам в гости приедет ее сестра, а также прилетят мои братья.
– Что братья чаще всего спрашивают о России?
– В основном спрашивают про погоду. Но я всегда отвечаю, что погода замечательная. Не могу сказать, что здесь очень холодно. Даже когда я только подписывал контракт с "Уралом", многие ребята говорили мне: "Подожди октября, и узнаешь, как здесь может быть прохладно". Но я вижу, какая погода стоит сейчас. Вообще никаких проблем! Конечно, когда братья приедут, уже будет холоднее. Но сейчас пока все замечательно.
– Когда-нибудь приходилось играть в футбол во время снегопада?
– Да, конечно. И во Франции, и в Болгарии. Погода для меня – вообще не проблема. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя от холода и спокойно играть в футбол.
ФК "Урал"
– Что скажешь о чемпионате России?
– Очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира. Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией, здесь просто рай для футболистов!
– Кто-нибудь из твоих родственников уже навещал тебя в Екатеринбурге?
– Сейчас я живу тут вместе с супругой. Но 10 ноября к нам в гости приедет ее сестра, а также прилетят мои братья.
– Что братья чаще всего спрашивают о России?
– В основном спрашивают про погоду. Но я всегда отвечаю, что погода замечательная. Не могу сказать, что здесь очень холодно. Даже когда я только подписывал контракт с "Уралом", многие ребята говорили мне: "Подожди октября, и узнаешь, как здесь может быть прохладно". Но я вижу, какая погода стоит сейчас. Вообще никаких проблем! Конечно, когда братья приедут, уже будет холоднее. Но сейчас пока все замечательно.
– Когда-нибудь приходилось играть в футбол во время снегопада?
– Да, конечно. И во Франции, и в Болгарии. Погода для меня – вообще не проблема. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя от холода и спокойно играть в футбол.
ФК "Урал"
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