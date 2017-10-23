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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщик "Локомотива" упал с трибуны в матче с "Краснодаром"
Болельщик "Локомотива" упал с трибуны во время первого тайма матча чемпионата России против "Краснодара", передает ТАСС.
Болельщик в состоянии алкогольного опьянения с голым торсом в середине первого тайма случайно перевернулся через ограждение и упал. Ему на помощь пришли сотрудники стадиона и врачи. Через некоторое время его доставили в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Всё это время болельщик находился в сознании.
Болельщик в состоянии алкогольного опьянения с голым торсом в середине первого тайма случайно перевернулся через ограждение и упал. Ему на помощь пришли сотрудники стадиона и врачи. Через некоторое время его доставили в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Всё это время болельщик находился в сознании.
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