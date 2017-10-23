Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Болельщик "Локомотива" упал с трибуны в матче с "Краснодаром"

Болельщик "Локомотива" упал с трибуны во время первого тайма матча чемпионата России против "Краснодара", передает ТАСС.

Болельщик в состоянии алкогольного опьянения с голым торсом в середине первого тайма случайно перевернулся через ограждение и упал. Ему на помощь пришли сотрудники стадиона и врачи. Через некоторое время его доставили в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Всё это время болельщик находился в сознании.
Теги: Локомотив Краснодар
Сегодня, 22:05
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.