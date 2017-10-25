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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" обновил антирекорд посещаемости в текущем сезоне
На матч 1/8 финала Кубка России между "Спартаком" и "Спартаком-Нальчик", который прошёл в Москве на стадионе "Открытие Арена", пришли 16 552 болельщика, сообщает "Чемпионат.сом".
Это самая низкая посещаемость домашнего матча красно-белых в текущем сезоне.
До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей "Спартака" в нынешнем сезоне был установлен на игре с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России. Тогда встречу посетили 25 075 зрителей.
Это самая низкая посещаемость домашнего матча красно-белых в текущем сезоне.
До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей "Спартака" в нынешнем сезоне был установлен на игре с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России. Тогда встречу посетили 25 075 зрителей.
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