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"Спартак" обновил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

На матч 1/8 финала Кубка России между "Спартаком" и "Спартаком-Нальчик", который прошёл в Москве на стадионе "Открытие Арена", пришли 16 552 болельщика, сообщает "Чемпионат.сом".

Это самая низкая посещаемость домашнего матча красно-белых в текущем сезоне.

До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей "Спартака" в нынешнем сезоне был установлен на игре с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России. Тогда встречу посетили 25 075 зрителей.
Теги: Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 21:12
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20
(2)
№20 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vvSpartak
Немытые, у вас какая посещаемость на этой стадии кубка?

нам не нужна эта говночашка(с)

Благодаря этой г...чашке Локо начал с группового этапа, в отличии от вас.
Регистрация: 20.03.2014
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:58) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
Немытые, у вас какая посещаемость на этой стадии кубка?

нам не нужна эта говночашка(с)


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, это шикарная цифра для большинства) Пусть плачут в подушку)))


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№17 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:51) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
У бомжей зато на наших ветках посещаемость отменная всегда
Регистрация: 30.08.2009
№16 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:47) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Немытые, у вас какая посещаемость на этой стадии кубка?


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:46) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
наш антирекорд, зависть другим

Гинер о такой цифре судорожно мечтает ночами
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:43) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72

Это, похоже, твой мозг вымер.

Да ладно? Спартак же самая популярная команда 12-миллионного мегаполиса! Да что там, страны! У нее, как известно, миллионы преданных болельщиков. Вот только где они прячутся...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:40) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
наш антирекорд, зависть другим smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: legion СПБ (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Иди лучше бакланов лови..чушка немытая
Регистрация: 20.10.2017
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Что чушки, уже переобулись? На Вашу же командочку в драку собаку билеты берут на любой матч, а сейчас уже заднею включили?
Как были лузерами и фуфлогонами так и остались!
Это еще благо, что боле менее Вас судьи снова стали на верх тащить. А то и столько бы не пришло.

А вот и дурочка голубая, ожидаемо срыгнула утренний боярышник smile
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 21:36) #
  • +4
  •  (8)

Да мне бы тоже не тарахтело после работы еще и на СН переться...


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:31) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Москва вымирает походу...

Да у них просто крыши нету, сарай-открытие не рассматривал её в проекте, считая вполне резонным, что свиньи в крыше не нуждаются.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Они бы еще на тренировке болельщиков подсчитали laughing

Что чушки, уже переобулись? На Вашу же командочку в драку собаку билеты берут на любой матч, а сейчас уже заднею включили?
Как были лузерами и фуфлогонами так и остались!
Это еще благо, что боле менее Вас судьи снова стали на верх тащить. А то и столько бы не пришло.
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (17)

Цитата: Black Fox
Москва вымирает походу...

Это, похоже, твой мозг вымер.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: кандид (Сегодня, 21:27) #
  • -4
  •  (6)

Ха-ха , это же Великий клуб из Нальчика приезжал .
Регистрация: 29.09.2016
№5 Написал: Svin (Сегодня, 21:27) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Для второй лиги нормально,ведь они же не на свою команду ходят,а на соперника.
Регистрация: 23.10.2017
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:26) #
  • +4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
Они бы еще на тренировке болельщиков подсчитали laughing
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомжам контейнер с помоями подвезли,а то совсем закиснут,лузеры никчемные
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:16) #
  • -6
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Москва вымирает походу...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:14) #
  • -8
  •  (18)

У них теперь другие рекорды.... Без рекордов никуда!!


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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