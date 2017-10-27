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Фанаты ЦСКА запустили фейерверк на стадионе в Туле во время матча с "Арсеналом"

Болельщики ЦСКА запустили массированный фейерверк на стадионе в Туле в середине второго тайма матча 15-го тура чемпионата России с местным "Арсеналом".

Фейерверк сопровождался обильным использованием петард. На игре присутствовало не менее двух тысяч болельщиков московского клуба. Всего на трибунах собралось 15 тысяч зрителей.

В случае, если данный инцидент будет включен в рапорта делегата матча, ЦСКА грозит большой денежный штраф.

ТАСС
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 22:15
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Победный типо joy
Регистрация: 22.05.2015
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