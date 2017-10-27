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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фанаты ЦСКА запустили фейерверк на стадионе в Туле во время матча с "Арсеналом"
Болельщики ЦСКА запустили массированный фейерверк на стадионе в Туле в середине второго тайма матча 15-го тура чемпионата России с местным "Арсеналом".
Фейерверк сопровождался обильным использованием петард. На игре присутствовало не менее двух тысяч болельщиков московского клуба. Всего на трибунах собралось 15 тысяч зрителей.
В случае, если данный инцидент будет включен в рапорта делегата матча, ЦСКА грозит большой денежный штраф.
ТАСС
Фейерверк сопровождался обильным использованием петард. На игре присутствовало не менее двух тысяч болельщиков московского клуба. Всего на трибунах собралось 15 тысяч зрителей.
В случае, если данный инцидент будет включен в рапорта делегата матча, ЦСКА грозит большой денежный штраф.
ТАСС
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