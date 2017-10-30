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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Николаев: "Локомотив" здорово выполнил свою установку
Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Николаев прокомментировал поражение "Зенита" от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура РФПЛ.
"Итоговый счет не стал каким-то закономерным следствием того, как шла игра. "Зенит" очень хорошо действовал в первом тайме, правда, не реализовал свои моменты. После команда психологически подсела, хотя, конечно, непонятно почему так случилось. Вроде бы не сильно устали за последнее время. Но "Локомотив" здорово выполнил свою установку.
Как я понял, в первом тайме была задача отстоять на "ноль", а потом — поймать "Зенит" на контратаках, что и получилось неоднократно. В принципе, уже после первого гола стало все понятно. Ведь "Зениту" нужно было атаковать еще большими силами, чтобы отыграться, а "Локомотиву" оставалось и дальше ловить соперника на контратаках. В данном случае большую роль сыграло индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Конкретно — Фарфана. Никто не будет спорить, что нападающий должен в скорости превосходить защитника, что Фарфан и показал. В обоих моментах он опередил на доли секунды оппонента. Нельзя сказать, что в целом плохо сыграла оборона у "Зенита", а просто один конкретный футболист обыграл своего опекуна и забил", - цитирует Николаева "Спорт день за днем".
"Итоговый счет не стал каким-то закономерным следствием того, как шла игра. "Зенит" очень хорошо действовал в первом тайме, правда, не реализовал свои моменты. После команда психологически подсела, хотя, конечно, непонятно почему так случилось. Вроде бы не сильно устали за последнее время. Но "Локомотив" здорово выполнил свою установку.
Как я понял, в первом тайме была задача отстоять на "ноль", а потом — поймать "Зенит" на контратаках, что и получилось неоднократно. В принципе, уже после первого гола стало все понятно. Ведь "Зениту" нужно было атаковать еще большими силами, чтобы отыграться, а "Локомотиву" оставалось и дальше ловить соперника на контратаках. В данном случае большую роль сыграло индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Конкретно — Фарфана. Никто не будет спорить, что нападающий должен в скорости превосходить защитника, что Фарфан и показал. В обоих моментах он опередил на доли секунды оппонента. Нельзя сказать, что в целом плохо сыграла оборона у "Зенита", а просто один конкретный футболист обыграл своего опекуна и забил", - цитирует Николаева "Спорт день за днем".
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