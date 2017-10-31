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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в игре команды произошли изменения.
"Мне, как руководителю, нравится, как Сергей Богданович выстраивает работу, как настраивается команда. Игра команды меняется: мы начали больше контролировать мяч, больше играть первым номером, прибавили в агрессии впереди. Не сразу это приходит, но вижу, как это прививается на тренировках.
О нашей серии здесь даже говорить не стоит, "Спартак" - это всегда "Спартак", это команда, которую многие любят, которая собирает полный стадион. "Спартак" может выдать сумасшедший матч, может и не очень хорошо сыграть. Они действующие чемпионы, о чем тут еще говорить. Будем стараться забрать очки у действующего чемпиона.
Приятно играть, где много людей, это дает импульс не только хозяевам. В принципе, плохого боления на "Открытие-Арене" я не видел, все всегда этично и уважительно к соперникам", - цитирует Газизова ТАСС.
"Мне, как руководителю, нравится, как Сергей Богданович выстраивает работу, как настраивается команда. Игра команды меняется: мы начали больше контролировать мяч, больше играть первым номером, прибавили в агрессии впереди. Не сразу это приходит, но вижу, как это прививается на тренировках.
О нашей серии здесь даже говорить не стоит, "Спартак" - это всегда "Спартак", это команда, которую многие любят, которая собирает полный стадион. "Спартак" может выдать сумасшедший матч, может и не очень хорошо сыграть. Они действующие чемпионы, о чем тут еще говорить. Будем стараться забрать очки у действующего чемпиона.
Приятно играть, где много людей, это дает импульс не только хозяевам. В принципе, плохого боления на "Открытие-Арене" я не видел, все всегда этично и уважительно к соперникам", - цитирует Газизова ТАСС.
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