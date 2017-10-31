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Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в игре команды произошли изменения.

"Мне, как руководителю, нравится, как Сергей Богданович выстраивает работу, как настраивается команда. Игра команды меняется: мы начали больше контролировать мяч, больше играть первым номером, прибавили в агрессии впереди. Не сразу это приходит, но вижу, как это прививается на тренировках.

О нашей серии здесь даже говорить не стоит, "Спартак" - это всегда "Спартак", это команда, которую многие любят, которая собирает полный стадион. "Спартак" может выдать сумасшедший матч, может и не очень хорошо сыграть. Они действующие чемпионы, о чем тут еще говорить. Будем стараться забрать очки у действующего чемпиона.

Приятно играть, где много людей, это дает импульс не только хозяевам. В принципе, плохого боления на "Открытие-Арене" я не видел, все всегда этично и уважительно к соперникам", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Уфа Спартак Газизов
Сегодня, 22:30
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