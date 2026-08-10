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Абаскаль - о переходе Даку в "Спартак": у него есть хорошие шансы помочь команде

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о переходе Мирлинда Даку в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Абаскаля, Даку может помочь "Спартаку".

- В "Рубине" у него все было хорошо, но в "Спартаке" все иначе. Если он сможет преодолеть первоначальное давление, у него есть хорошие шансы помочь команде, - приводит слова Абаскаля "СЭ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Также в форварде был заинтересован ЦСКА.

Вчера, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги. Даку вышел на поле во втором тайме, заменив Срджана Бабича, но не отметился результативными действиями.

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