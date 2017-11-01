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ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за пиротехнику, а "Спартак" - на 80 тысяч

КДК РФС наложил на ЦСКА штраф в размере 325 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче 15-го тура чемпионата страны с тульским "Арсеналом". Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Болельщики ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, клуб оштрафован на 300 тысяч. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. На "Арсенал" наложен штраф в 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники.

"Спартак" оштрафован на 10 тыс. за скандирование фанатами ненормативной лексики и на 80 тыс. - за использование болельщиками пиротехники", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:06
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