Тина Канделаки: расстрою вас, но Карпин уже нашел работу

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о бывших сотрудниках телеканала.– Если бы вы задали мне этот вопрос чуть раньше, как телевизионный продюссер я бы вам ответила: конечно, мне жалко и Дудя, и Карпина, жалко, что Савин дальше пошел в большое телевидение.– Любому телевизионному продюсеру всегда жалко, когда создается некий продукт и появляется звезда... А каналу необходимы были звезды, и вот появились звезды, которые стали событием.– Ой, ну хватит. Он же уже отвечал на этот вопрос, что я же был до этого, и все говорили: он же был до этого. Звездой федерального масштаба, конечно, делает федеральное телевидение. Чего уж тут скрывать.– Сейчас?– Еще раз. Я же что сказала? Звездой федерального масштаба в любом случае делает телевидение. Если вы посмотрите на программу «Культ тура», то в аудитории "18-24" у него были прекрасные цифры.Поэтому я понимаю, что ведущие, которые зажигаются на нашем канале, будут идти дальше. Дальше пошел Дудь. Дальше пошел Валера Карпин. Дальше пойдет Евгений Савин.– Расстрою вас, но он нашел работу. Не буду говорить где. Не хочу, чтобы мой дешевый хайп, который я могу получить сегодня, помешал Валерию Георгиевичу получить предложение, которое должно до конца оформиться. Дождемся этого предложения, он сам расскажет.