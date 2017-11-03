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Тина Канделаки: расстрою вас, но Карпин уже нашел работу

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о бывших сотрудниках телеканала.

– Вы не жалеете, что не удержали на канале Дудя?

– Если бы вы задали мне этот вопрос чуть раньше, как телевизионный продюссер я бы вам ответила: конечно, мне жалко и Дудя, и Карпина, жалко, что Савин дальше пошел в большое телевидение.

– Вам их жалко или себя жалко?

– Любому телевизионному продюсеру всегда жалко, когда создается некий продукт и появляется звезда... А каналу необходимы были звезды, и вот появились звезды, которые стали событием.

– То есть Дудя сделал звездой "Матч ТВ"?

– Ой, ну хватит. Он же уже отвечал на этот вопрос, что я же был до этого, и все говорили: он же был до этого. Звездой федерального масштаба, конечно, делает федеральное телевидение. Чего уж тут скрывать.

– То есть вы считаете, он не федерального масштаба звезда?

– Сейчас?

– Конечно.

– Еще раз. Я же что сказала? Звездой федерального масштаба в любом случае делает телевидение. Если вы посмотрите на программу «Культ тура», то в аудитории "18-24" у него были прекрасные цифры.

Поэтому я понимаю, что ведущие, которые зажигаются на нашем канале, будут идти дальше. Дальше пошел Дудь. Дальше пошел Валера Карпин. Дальше пойдет Евгений Савин.

– А куда пошел Валера Карпин? Он ведь не нашел работу в сфере тренерской деятельности?!

– Расстрою вас, но он нашел работу. Не буду говорить где. Не хочу, чтобы мой дешевый хайп, который я могу получить сегодня, помешал Валерию Георгиевичу получить предложение, которое должно до конца оформиться. Дождемся этого предложения, он сам расскажет.

Телеканал "Дождь"
Теги: Канделаки Карпин
Сегодня, 00:27
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(3)
№8 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
уже пох... встретимся в ЛЕ

с вас и РФПЛ хватит smile
Регистрация: 6.04.2016
№7 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 01:25) #
  • +1
  •  (1)

насосать-то насосала, а управлять нихва не умеет.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
в Сосьедад,мыльте жопы бомжи

уже пох... встретимся в ЛЕ smile


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
в Сосьедад,мыльте жопы бомжи smile
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:47) #
  • 0
  •  (2)

В Ахмат?
Регистрация: 29.08.2016
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Очень хорошо, а то Карпина искренне жаль было... Надеюсь на взлёт его карьеры!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:42) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Тина ссс...а сама ищи работу !!!
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:34) #
  • 0
  •  (8)

вот с*кааа , хоть заминусуйте я по другому сказать не могу!
Регистрация: 19.06.2017
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